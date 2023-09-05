Обговорили проблеми й потреби: Зеленський відвідав бригади, які наступають під Бахмутом

Володимир Зеленський поїхав на передову в Донецькій області. Глава держави побував на Бахмутському напрямку, де точаться запеклі бої.

Зеленський повідомив, що разом з генералом Олександром Сирським поспілкувався з командирами й солдатами. Президент заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар".

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Зеленський зустрівся з командирами й солдатами

За результатами розмови, за словами президента, виникли додаткові питання, які розглянуть під час Ставки.

Зеленський докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

Зеленський зустрівся з командирами й солдатами: дивіться відео

Президент відзначив бригади, які ведуть наступ на Бахмутському напрямку. Зокрема, 93 окрему механізовану бригаду, 28 окрему механізовану бригаду та 92 окрему механізовану бригаду.

Наші воїни на Бахмутському напрямку. Міцні українці! Складні завдання! І дуже вагомі результати для України: наш рух уперед, знищення окупантів,

– наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що нагородив найкращих воїнів. Глава держави нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ "Хортиця", орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.

"Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від серця, від усього українського народу за вашу міцність, за те, що ви бороните нашу державу, наші кордони. За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день", – сказав Зеленський.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку