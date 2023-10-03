Оглянув танки Leopard 2 й нагородив Героїв: Зеленський відвідав один з найгарячіших напрямків

Володимир Зеленський 3 жовтня здійснив робочу поїздку в Харківську область. Він відвідав одну з найгарячіших ділянок фронту – Лимано-Куп'янський напрямок й нагородив бійців, які мужньо захищають нашу країну на цій ділянці фронту.

Крім того, Президент України також перевірив танки Leopard-2 та бойові машини піхоти CV-90. До слова, ця техніка від партнерів вже брала участь в бойових діях на Куп'янському напрямку.

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Поспілкувався з військовими й перевірив техніку

Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину зустрівся з бійцями танкового підрозділу 21-ї ОМБр. Президент поспілкувався з екіпажами танків та бойових машин піхоти й оглянув техніку, яку активно використовують українські захисники. Зокрема, мовиться про танки Leopard-2 та БМП CV-90, які Україна отримала від західних партнерів.

Обговорили з екіпажами результати застосування танків і БМП. Воїни задоволені!

– повідомив Президент України.

Крім того, під час робочої поїздки на Харківщину Зеленський зустрівся з бійцями:

103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України,

68-ї окремої єгерської бригади,

25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Бійці цих бригад виконують завдання на одному з найгарячіших напрямків – Лимано-Куп'янському.

Зеленський оглянув танки й БМП, а також нагородив бійців: дивіться відео

Заслухав доповіді командування

Президент України також заслухав доповіді командування:

командувача оперативно-тактичного угруповання "Лиман" Олександра Грузевича про оперативну ситуацію в зоні відповідальності;

комбригів про оперативну ситуацію на полі бою, перебіг наступальних та оборонних дій їхніх підрозділів.

Також з доповіддю виступив генерал Олександр Сирський. Він розповів про оборону на Харківщині, наступальні дії на Бахмутському та інших напрямках. Володимир Зеленський також заслухав доповіді місцевих керівників СБУ та Нацполіції. Відбулася й окрема нарада щодо підготовки регіону до зимового періоду.

Під час спілкування Зеленський поцікавився про першочергові потреби захисників на цій ділянці фронту. Найбільше бійці потребують засобів ППО та РЕБ, а також окремих видів боєприпасів. Крім того, українські захисники звернулися до глави держави з проханням спростити нормативні процедури та усунути бюрократичні перепони, які заважають комплектувати особовий склад.

Зустрівся з командуванням на Харківщині: дивіться відео

Зеленський нагородив бійців і медиків

Український лідер також вручив нагороди військовослужбовцям і медикам, які боронять країну на цьому напрямку.

Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави, за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія. Я бажаю всім вам лише перемоги, здоров'я, повертатися живими, не втрачати мотивації, із якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь,

– побажав Зеленський.

Також Президент України разом з захисниками вшанували пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання.

Робоча поїздка Володимира Зеленського на Харківщину / Фото Офіс Президента