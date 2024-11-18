Зеленський відвідав Куп'янськ, що в декількох кілометрах від лінії зіткнення

Президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ, а перед тим Покровськ. Він привітав бійців з Днем сержанта, відзначив їх нагородами та заслухав доповіді щодо ситуації на фронті.

Сьогодні президент відвідав також Покровськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Зеленський біля лінії фронту

Президент відвідав прифронтові міста Покровськ та Куп'янськ аби привітати та підтримати українських військових з Днем сержанта. Він зазначив, що сержанти є справжнім прикладом для солдата.

Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів,

– зазначив президент.

Також Зеленський відзначив державними нагородами воїнів, що проявили себе у боях. Командири доповіли йому про ситуацію на фронті. Президент також заслухав доповіді щодо безпекової та соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині.

Звернення Володимира Зеленського з Куп'янська: дивіться відео