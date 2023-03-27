Зеленський відвідав передову та провів нараду щодо ситуації на Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський 27 березня відвідав передові позиції на Запорізькій області. Він подякував українським захисникам за захист.

Про це президент повідомив у себе в телеграм-каналі, опублікувавши відповідне відео.

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Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими,

– повідомив Володимир Зеленський.

Особисто нагородив військових

Президент подякував воїнам за службу та вручив державні нагороди.

"Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов'язково переможемо", – додав український лідер.

Захисники України отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

У свою чергу військові подарували Президентові коїн, що є символом військового братерства.



Президент відвідав передові позиції на Запоріжжі / Фото Офіс Президента

Зеленський зустрівся з директором МАГАТЕ

Володимир Зеленський під час поїздки до Запоріжжя зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Вони разом відвідали Дніпровську ГЕС та оглянули нещодавні пошкодження дамби.



Зеленський зустрівся у Запоріжжі із Гроссі / Фото Суспільне

Президент приїхав до багатоповерхівки, в яку поцілили росіяни

Президент навідався за адресою, де розташований житловий будинок, у який 22 березня влучила російська ракета.



Зеленський біля будинку, куди влучили ракетою росіяни / Фото Соцмережі

Відвідав поранених у госпіталі

Також Володимир Зеленський відвідав військовий шпиталь у Запоріжжі та нагородив медиків і поранених захисників.



Володимир Зеленський нагородив лікарів у Запоріжжі / Фото Суспільне



Президент зустрівся із пораненими військовими / Фото Суспільне

Військові отримали державні нагороди / Фото Суспільне

До слова, нещодавно глава держави побував у Харкові, а також відвідав Херсонську область. Перед цим Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку.