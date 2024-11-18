Володимир Зеленський 18 листопада приїхав у Донецьку область. Він відвідав позиції військових на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис з телеграм-каналу президента України.

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Що відомо про поїздку Зеленського в Покровськ

Володимир Зеленський розповів, що на Покровському напрямку він відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто Покровськ. Президент поспілкувався із захисниками та відзначив їх нагородами.

Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь,

– зауважив глава держави.

Зеленський відвідав позиції військових на Покровському напрямку / Відео з акаунту президента України в соцмережі Х

Окрім того, Офіс Президента також опублікував фото з Володимиром Зеленським, де він вручає нагороди військовим та спілкується з ними щодо оперативної обстановки на ділянці лінії бойового зіткнення.

Зеленський вручив нагороди військовим на Покровському напрямку / Фото Офісу Президента

До речі, Володимир Зеленський також відреагував на ворожий удар по Одесі 18 листопада. Президент зазначив, що удари по Одесі – не випадкові, а показові та що після дзвінків і зустрічей із Путіним з боку західних чиновників Росія показує, що її цікавить лише війна.