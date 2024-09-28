Заговорили про перемогу: Жданов припустив, що означає риторика США щодо України

Упродовж тижня Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у США. Там він провів низку зустрічей, зокрема з очільником країни Джо Байденом, а також з кандидатами на посаду президента від обох партій.

Риторика Сполучених Штатів є доволі оптимістичною. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що друга промова Байдена на конференції щодо України була дуже потужною.

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Як змінилася риторика США

Під час свого виступу Байден заявив, що Україна має перемогти і це неодмінно станеться. За словами Олега Жданова, у Білому домі може бути свій сценарій ведення війни й зараз у його створенні вийшли на фінішну пряму.

Вони (американці – 24 Канал) почали говорити про перемогу. Варто згадати, що раніше ми тільки очікували, коли Байден скаже про це. Адже він говорив лише, що треба не дати програти Україні й не дати перемогти Владіміру Путіну,

– підкреслив Олег Жданов.

Зараз президент США нарешті сказав, що Україна має перемогти, а Росія – програти. До того ж у 2025 році буде фінансування від Європейського Союзу та від "Великої сімки". У бюджеті США ніяких коштів на військово-технічну допомогу для України немає.

Проте риторика свідчить про перемогу, тому очевидно, що настрої в країні змінюються. Заява Байдена є ключовою. Вона визначає курс Америки на найближчу перспективу.

Чи варто довіряти таким заявам

На 2025 рік планується найбільше фінансування щодо закупівлі техніки та озброєння для ЗСУ. Мовиться про кредит на 50 мільярдів, а 35 мільярдів євро надійде від Європи. Таких вкладень для нашої країни ще не було.

Я думаю, що на засіданні Рамштайн, яке відбудеться 12 жовтня на рівні очільників держав, – напишуть нашу формулу перемоги. Там США можуть оголосити як та коли має закінчитися війна,

– зауважив військовий експерт.

Звісно, ніякого розголосу не буде, але саме тоді концептуально визначать, як перемогти Росію. Ба більше, під час свого останнього виступу кандидатка від демократів Камала Гарріс повністю заперечила варіант капітуляції України. У США розуміють, що для перезавантаження відносин з Росією, країну-агресорку треба суттєво послабити у військовому сенсі.