Зеленський відвідав військових на Донбасі ще на початку червня
Володимир Зеленський провідав українських захисників на передовій. Президент таємно прибув до Лисичанська, який розташований зовсім поруч із Сєвєродонецьком.
Мовиться про візит, який відбувся ще 5 червня. Про це свідчать фотозвіт від Офісу Президента, передає 24 канал.
Важливо Лисичанськ у вогні: в мережі показали відео жахливих руйнувань міста
Згодом деталі поїздки оприлюднила нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Разом з цим вона опублікувала фотографій президента на передовій. Нардепка зазначила, що поїздка відбулася нещодавно.
Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами,
– написала вона.
У мережі почали припускати, що це нова поїздка Зеленського на Донбас. Однак це не так. Фото зроблені ще на початку червня.
Пост Мар'яни Безуглої / Скриншот 24 каналу
Зеленський на передовій / Фото Офісу Президента
Деталі поїздки Зеленського на Схід
Спершу глава держави відвідав позиції бійців у Запорізькій області. Після цього він вже відправився на Схід. Вони з головою Офісу Президента були не лише в Лисичанську, а й Соледарі.
Пишаюся кожним і кожного, кого зустрів. Кому тиснув руку та з ким спілкувався. Дещо привезли військовим – про це детально не буду (розповідати – 24 канал),
– сказав президент.
Проте він розповів, що від військових теж дещо привезли для всіх українців. Володимир Зеленський зауважив, що це важливо. "Впевненість привезли та міцність. Бажаю їм здоров'я, їхнім батькам уклін, а всім нам перемоги", – зауважив очільник України.
Президент подякував військовослужбовцям за те, що вони захищають державу в найскладніший період. Також побажав здоров'я їхнім батькам і сім'ям.
"Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу", – наголосив Володимир Зеленський.
Він наголосив, що наші захисники стоять міцно і мужньо. Завдяки вам у нас є й точно буде наша земля і наша держава.
Більше про це – Зеленський таємно відвідав Лисичанськ: дивіться відео