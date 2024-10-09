Зеленський впродовж доби планує зустрітися з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини

Україно веде активну підготовку до Другого Саміту миру. Президент України Володимир Зеленський протягом найближчої доби проведе зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

На них він представить План перемоги України. Про це глава держави заявив під час пресконференції за підсумками саміту «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся у Дубровнику (Хорватія).

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Кому Зеленський найближчим часом представить План перемоги

Упродовж доби я зустрінусь окремо в кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на "Рамштайні" представлю всім нашим партнерам План перемоги,

– повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що хоча засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", заплановане на 12 жовтня, було відкладено, він сподівається на швидке призначення нової дати.

Під час цього засідання Зеленський має намір представити партнерам План перемоги.

"Там буде представлений План перемоги в деталях так само як він був представлений в Білому домі. Це справедливо, щоб наші партнери все це від нас почули", – зазначив глава держави.

Коли Зеленський прибуде до Франції

Президент Франції Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського у четвер, 10 жовтня, в Єлисейському палаці. Про це пише Укрінформ з посиланням на посольство Франції в Україні.

"Ця зустріч дасть змогу Президенту Республіки вкотре засвідчити рішучість Франції продовжувати надавати незмінну підтримку Україні та українському народу в довгостроковій перспективі та разом з усіма партнерами", – зазначили у посольстві.

Що відомо про візит Зеленського до Італії

Папа Римський Франциск зустрінеться з Володимиром Зеленським 11 жовтня. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Ватикан.

Окрім зустрічі з Папою Франциском, президент України під час свого візиту до Риму проведе переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.