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24 Канал Новини України Зеленський відвідає Ірландію по дорозі до США, – ЗМІ
27 лютого, 13:19
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Зеленський відвідає Ірландію по дорозі до США, – ЗМІ

Софія Рожик
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський відвідає Ірландію по дорозі до США для зустрічі з Дональдом Трампом.
  • В аеропорту його зустріне прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого має зустрітися із Дональдом Трампом у США. Планується, що він також відвідає Ірландію по дорозі до Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням The Guardian.

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Зеленський уже вилетів у напрямку США

В аеропорту Зеленського зустріне прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Без Європи нічого не повинно бути. Разом із нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку для всеосяжного, справедливого та тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та ґрунтується на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права, 
– раніше заявляв міністр Ірландії з питань європейських справ і оборони Томас Бірн.

Відомо, що президентський літак на борту із Зеленським опівдні 27 лютого вилетів з Польщі у напрямку США. 

Там уже працює українська команда та готується до перемовин щодо угоди про копалини.