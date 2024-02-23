Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію, – ЗМІ

Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. Повірений у справах України у Вірменії цю інформацію не спростував.

Валерій Лобач запевнив, що Україна готова підтримати Вірменію. За даними журналістів, зустріч відбудеться в березні.

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Що відомо про візит Зеленського у Вірменію

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. За даними нашого надійного джерела, зараз готується візит президента України до Вірменії, проте дата візиту остаточно не підтверджена,

– пояснили журналісти видання.

Вони уточнили, що очікують, що Володимир Зеленський прибуде в Єреван у березні.

Водночас тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач 23 лютого не спростував цю інформацію. На питання щодо ймовірних наслідків російсько-української війни на Південному Кавказі, то дипломат сказав, мовляв, насправді зараз можна багато чого сказати, але поки що він нічого не може сказати.

Через кілька днів ви самі почуєте новини та знатимете, що буде. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... Ви побачите через декілька днів. У будь-якому разі наша країна робитиме все для врегулювання та стабілізації регіону,

– запевнив тимчасово повірений.

Він також відповів на питання, чи мовиться про візит Зеленського у Вірменію, що може тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію.

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