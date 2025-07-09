У Римі Зеленський зустрінеться з Папою Римським Левом XVI

Президент України Володимир Зеленський відвідує Рим. Він зустрінеться з Папою Римським Левом XIV.

Глава держави вже зустрівся з президентом Маттареллою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Зеленський зустрінеться з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Риму. Він вже зустрівся з президентом Республіки Маттареллою. Також запланована його зустріч з Папою Римським Левом XIV. Про це повідомив Суспільному речник президента Никифоров.

Натомість 10 та 11 липня у Римі відбудеться четверта міжнародна конференція з питань відбудови України, у якій візьмуть участь, серед інших, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск.

У конференції візьмуть участь близько 3500 учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній (включаючи близько 500 італійських).