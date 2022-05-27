Зеленський відзначив держнагородами ще 180 військових, 28 – посмертно

Українські військові продовжують героїчно боронити нашу державу від російських окупантів. Глава держави вчергове нагородив низку мужніх бійців.

Загалом нагородили 180 наших військових. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 26 травня, повідомляє 24 канал.

Зауважте Наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним, – Зеленський

Дивіться звернення Володимира Зеленського: