Зеленський відзначив нагородами та подякував захисникам Маріуполя

Президент підписав традиційний указ про нагородження українських воїнів. Нагороди отримали 286 військових Збройних Сил України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 квітня. Він зазначив, що з 286 людей 229 є військовослужбовцями 36-ї окремої бригади морської піхоти, що захищають Маріуполь.

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"Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і "Азову", і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям "Правого сектору", і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям.

Що відбувається в Маріуполі

Зеленський сказав, що ситуація в Маріуполі є максимально жорсткою. Російські вбивці блокують гуманітарні коридори й не дають рятувати людей. Крім цього, невідома доля маріупольців, яких депортували у Росію та на окуповані території.

На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя,

– зазначив президент.

Важливо – повне звернення Зеленського: дивіться відео