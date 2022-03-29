Зеленський відзначив нагородами понад 300 захисників, 28 з них – посмертно

У боях за Україну наші захисники демонструють виняткову відвагу. 28 березня Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 302 воїнів державними нагородами.

Відповідні документи вночі проти 29 березня опублікували на сайті Офісу Президента. Про це також повідомили на фейсбук-сторінці Міноборони.

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Захисники проявляють мужність та самовідданість

У відомстві пояснили, що військових нагородили за особисту мужність й самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також вірність присязі. На жаль, 28 бійців відзначили посмертно.

Про які відзнаки мовиться

ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність";

медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" та "Захиснику Вітчизни".

Зеленський звернувся до українців вночі проти 29 березня: відео