Зеленський відзначив "За мужність та відвагу" 7 військових частин Повітряних сил ЗСУ

Володимир Зеленський відзначив "За мужність та відвагу" українських військовослужбовців. Мовиться про бійців 7 частин Повітряних сил ЗСУ.

Відповідний указ президент України підписав 15 червня. На сайті ОП пояснили, що нагороду дали, щоб гідно вшанувати мужність та героїзм особового складу військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань.

Зауважте Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня

Зеленський нагородив українських військових

Президент України Володимир Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" військові частини Повітряних Сил Збройних Сил України:

40 бригада тактичної авіації;

831 бригада тактичної авіації;

96 зенітна ракетна Київська бригада;

160 зенітна ракетна Одеська бригада;

11 зенітний ракетний полк;

223 зенітний ракетний полк імені Українських Січових Стрільців;

14 радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького.

Останні нагороди, які підписав президент Володимир Зеленський:

6 червня після дня журналіста президент України Володимир Зеленський нагородив українських медійників та членів родин тих, хто загинув у війні. Варто пригадати, що російські окупанти вбили 32 журналістів. Серед вбитих росіянами, як українські, так і іноземні журналісти.

Варто пригадати, що Володимир Зеленський нагородив державною нагородою України –орденом "За заслуги" третього ступеня журналістку 24 каналу Анну Черненко. Вона в різних умовах постійно працює із Харкова й продовжує показувати усій Україні, якою є ситуація у місті. Анна розповіла, що це нагорода усієї команди – зокрема, нашого телеканалу й оператора, який з нею працює – Володимира Павлова.

Володимир Зеленський також посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня українського актора та телеведучого Пашу Лі. Чоловік загинув під Ірпенем, рятуючи дітей. Зокрема 33-річний боєць прикривав дітей від обстрілів своїм бронежилетом.

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