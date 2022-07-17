Глава САП має бути призначений, слід обрати і нового керівника НАБУ, – Зеленський

В Україні досі немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Конкурс вже відбувся, але призначення досі не було.

САП та НАБУ – надзвичайно важливі інституції, ефективного функціонування яких від нас вимагає Європа та інші партнери. Втім, показувати хорошу роботу ці структури без керівників не можуть.

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Конкурс відбувся, голову САП треба призначити

У своєму зверненні до українців Володимир Зеленський закликав призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Конкурс вже відбувся, тому давно пора довести його до логічного завершення. Нагадаємо, що переміг детектив НАБУ Олексій Клименко, а його заступником має стати Андрій Синюк.

Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ,

– сказав Зеленський.

Він додав, що працівники антикорупційних органів виконують свої обов'язки в умовах війни, а 7 працівників НАБУ після 24 лютого отримали державні нагороди. Втім, максимальна ефективність можлива лише з призначеним керівником, тому цей крок потрібно зробити якнайшвидше.

Раніше ефективної роботи антикорупційних органів від України вимагав Європейський Союз та інші партнери й міжнародні організації.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців