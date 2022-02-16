Зеленський вирушить на Рівненщину та Донбас у День єднання й збере послів

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого, у День єднання, відвідає з робочою поїздкою Донбас та Рівненщину. Зранку він також взяв участь у церемонії підняття державного прапора у Борисполі.

На церемонії підняття прапора був присутній оркестр, який виконував Державний Гімн України. Згідно з указом глави держави, у сьогоднішнє свято прапор також мали підняти на всіх спорудах та будинках міст і сіл нашої країни, повідомляє 24 канал.

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Під час церемонії Зеленський виголосив невелику промову.

Цей день – наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом – творять Україну не словами, а справами,

– сказав глава держави.

Окрім цього, в Маріуполі президент 16 лютого має намір зібрати всіх послів іноземних держав. Про що саме говоритимуть і скільки дипломатів прибуде поки невідомо. Але нібито на зустрічі має бути й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Візит гаранта на Донбас запланували на 2 дні.

День єднання в Україні

На тлі загрозливих повідомлень про те, що Росія нападе саме 16 лютого, президент вирішив оголосити цю дату Днем єднання. Свято має на меті зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Зранку 16 лютого українці почали вітати одне одного зі святом. Долучились й наша військові, які боронять спокій українців у зоні ООС та привітали з Днем єднання. Вони наголосили, що як ніхто знають, що таке єдність.

З цієї нагоди Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах, до якого всіх закликають долучитися. Вони також поділилися патріотичним фото у мережі.

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