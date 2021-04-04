Зеленський висловив підтримку королю Йорданії

Володимир Зеленський відреагував на інформацію про спробу державного перевороту в Йорданії. Український президент висловив підтримку чинному королю Абдаллу ІІ.

У Зеленського назвали спробу державного перевороту "тривожними новинами". Та наголосили, що чекають на деталі подій.

Важливо Спроба держпереворту: в Йорданії обмежили пересування сина екскороля, – ЗМІ

Реакція Володимира Зеленського

Український лідер підкреслив, що Україна підтримує короля Абдаллу ІІ.

Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави. З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання,

– мовиться у повідомленні.

Спроба держперевороту в Йорданії: головне

В Йорданії 3 квітня начебто викрили спробу державного перевороту. Змову готували проти короля Абдалли II.

Змову готували проти короля Абдалли II. Через підозру взяли під варту 20 людей , переважно це – високопосадовці. Саме їх підозрюють у вчиненні держперевороту.

, переважно це – високопосадовці. Саме їх підозрюють у вчиненні держперевороту. Крім того, обмежили пересування сина екскороля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна. Військові попросили його утриматися від поїздок, а також нічого не публікувати в соцмережах.