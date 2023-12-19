Зеленський висловився про перемогу України
Під час пресконференції Володимира Зеленського журналісти 24 Каналу також мали змогу поставити питання президенту. Воно стосувалося того, що для президента України буде перемогою.
Ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина-Дехтяренко запитала Зеленського, що для нього особисто означає перемога. Відповідь президента читайте на 24 Каналі.
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Зеленський про перемогу України
Анастасія Норіцина-Дехтяренко спитала, чим особисто для Зеленського є перемога України. Президент підкреслив, що для нього немає особистого на такій посаді. "На цій посаді я маю захищати нашу державу, згідно нашої конституції, всю її територію, всю нашу територію з окупованим Донбасом і Кримом, тому я можу це тільки так сприймати", – наголосив він.
Зеленський пояснив: не вважає, що перемогою є відсутність повної окупації України.
Коли складна стадія війни, хтось почав говорити "та давай тут вже, де ми знаходимось, це вже перемога, нас не окупували". Коли ти приїжджаєш у Сполучені Штати або в Європейський союз: "те, що Росія вас не змогла зруйнувати, – це вже перемога, у вас залишилась держава, ідентичність, ви все повернете згодом" – я з зі скепсисом до цього ставлюсь,
– підкреслив лідер держави.
За його словами, ми повинні боротись, адже ніхто не гарантує Україні безпеки. Якщо навіть завтра Сили оборони дійдуть "до тієї лінії, де ця навала почалась", хоча це і буде надзусилля, то все одно ніхто не гарантує, що буде безпека.
"Чим більше Росія відступить, тим вона буде слабша, починаючи з їхнього лідера всередині держави і закінчуючи їх присутністю на міжнародних майданчиках", – вважає президент. Тож треба користуватися часом.
У нас буде така можливість, ми всі боремось, молимось, щоб у нас вийшло це, це буде дуже складно,
– підсумував Володимир Зеленський.