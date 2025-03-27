Для нас це люди з іншої планети, – Зеленський дав вичерпну характеристику Віткоффу
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що спеціальний представник Стів Віткофф дивиться на речі зовсім по-іншому, ніж українці, і здається, він "зовсім з іншого світу".
- Зеленський підкреслив, що відмінність у поглядах на реалії не є закидами, а відображає різницю в умовах життя, зокрема у воєнний час в Україні.
Президент Володимир Зеленський, говорячи про спецпредставника Стіва Віткоффа, вказав, що той дивиться на речі зовсім по-іншому, ніж українці. Він наче "зовсім з іншого світу".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського за підсумками зустрічі "Коаліції охочих".
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Що Зеленський думає про Віткоффа
Володимир Зеленський зазначив, що Віткофф говорить речі, які для українців виглядають дуже абстрактними.
Це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети. Ми знаходимось у війні. Мені хтось казав, що він дуже предметна людина. Він завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо... Думаю, коли він займався нерухомістю, зазвичай питання у людей (були): "Який вид з вікна? Куди дивляться вікна? Скільки кімнат". А в Україні… у нас питання щодо нерухомості одне: "Чи є бомбосховище в цьому домі?"
– сказав президент.
Водночас український гарант наголосив, що його слова не є закидами комусь, а він лише говорить про відмінність реалій.
"Ми хочемо жити в нормальному світі, в мирних реаліях, ми все для цього робимо. Але у нас погляд навіть на одні й ті самі речі – інший", – сказав Зеленський.
До речі, нещодавно Зеленський заявив, що Віткофф дуже часто цитує наративи Кремля. На думку президента, це не наближає Україну до миру, а лише послаблює тиск США на Росію.