Зеленський висміяв чемпіонат з футболу, який надумали проводити окупанти

Володимир Зеленський висміяв ідею російських загарбників проводити чемпіонат з футболу серед тимчасово окупованих територій. Глава держави назвав задум окупантів знущанням над людьми.

Президент назвав ідею окупантів неадекватною. Так на псевдочемпіонат Володимир Зеленський відреагував під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Окупанти знущаються з тимчасово окупованих територій

Володимир Зеленський наголосив, що ідея проведення псевдочемпіонату є знущанням з людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Річ у тім, що окупанти хочуть провести "чемпіонат" серед команд, які вони хочуть створити в Донецьку, Луганську, Херсоні, Мелітополі, Криму та навіть на окупованих територіях Грузії.

Як раз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії. Це просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам’ятають,

– наголосив президент.