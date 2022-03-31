Україна – це тільки початок: Зеленський виступив перед парламентом Нідерландів

Президент Володимир Зеленський 31 березня виступив перед парламентом Нідерландів. Він став першим іноземним лідером, хто мав промову перед палатою представників в такому форматі.

Політик вкотре пояснив міжнародній спільноті, чому зараз так важливо разом протистояти російській агресії. Важливо, аби в інших країнах Європи не повторилось те, що Україна переживає зараз.

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Якщо не зупинити Росію, Україна – це лиш початок

Зеленський нагадав, що Друга світова війна теж починалась із руйнації окремих держав, а потім це призвело до трагедії Роттердаму, страшних бомбардувань Лондона і до бійні, яка охопила всю Європу.

Якщо війна повернулась з не меншою жорстокістю, ніж 80 років тому, то ні в кого немає підстав вважати, що якісь кордони можуть стримати агресію.

Тим більше, що багато хто в Росії хоче нести цю агресію далі в Європу. Тінь руїн Роттердаму нависає над багатьма європейськими містами. Україна – це тільки початок, якщо не зупинити Росію негайно,

– попередив президент.

Страшно, бо світ звикає до війни

36 днів наш народ стоїть сам на сам з армією, яку називали однією з найсильніших у світі. Росіяни готувались до війни десятки років. Володимир Зеленський зауважив, що зараз ці ресурси агресора працюють на повну.

Страшно, але люди у світі починають звикати до цього: до новин про бомбардування, ракетних ударів, оновлення переліку вбитих. Президент констатував, що щоденні обстріли вже не викликають емоцій.

Для багатьох війна стає рутиною. На жаль, але це правда. Та не для тих, чиє життя під загрозою кожну хвилину. Наприклад, жителів Маріуполя. Місто понад 3 тижні – у повній блокаді,

– сказав політик.

Треба діяти сильніше

Так, поки світ звикає, українці виживають під обстрілами, російські військові ґвалтують українських жінок. Зеленський наголосив, що треба діяти ще сильніше й потужніше, ніж під час першого місяця війни.

Тоді вся Європа і світ були обурені діями Росії і висловили потужну підтримку. Однак президент відзначив, увага й емоції людей довго не фокусуються на одному й тому ж.

"Ми не маємо права дати цій війні ще 36 день. Маємо змусити Росію шукати мир якнайшвидше", – додав український лідер.

Україна ніколи не змириться

Він нагадав, що сотні дітей та дорослих вбиті, тисячі будинків зруйновані, міста знищені. Загарбники вже вбивають людей не заради військових цілей, а заради розваги. Україна ніколи з цим не змириться та ніколи не перестане захищатись.

Володимир Зеленський попередив, що є шанс зупинити російську тиранію, поки вона є тільки в Україні. Він подякував Нідерландам за підтримку та принциповість, допомогу переселенцям.

У Гаазі знають, що треба робити

Однак Росія не припиняє бойових дій. Президент наголосив, що потрібно забезпечити одне: "Війни в Європі ніколи не буде. Ніколи знову!" У 2014 році світ ще не розумів, чому росіяни зайшли на українську землю, але Нідерланди відчули це як ніхто інший, коли агресор збив малазійський "Боїнг" над Донбасом. Пробачати Росію не можна. Володимир Зеленський впевнений, що в нідерландському місті Гаага знають, що треба робити.

Треба посилити санкції й закрити порти

Зеленський вкотре наголосив, що санкцій проти агресора недостатньо. Він закликав Нідерланди закрити порти для російських суден та припинити будь-яку торгівлю з Росією. Слід негайно відмовитись від російських енергоресурсів, щоб мільярди євро не йшли на виробництво їхньої зброї.

Також треба надати Україні протиповітряне та протитанкове озброєння, аби ми могли закрити небо та деблокувати міста. Крім того, Володимир Зеленський закликав впливати на міжнародні інституції, щоб російські злочини отримали відповідь та покарання.

Росія знищує аграрний потенціал нашої країни

Агресор мінує поля та знищує українську сільгосптехніку. Росія знищує наш аграрний потенціал, щоб спровокувати у світі продовольчу кризу.

Вони роблять це у країні, яка могла б стати найпотужнішим аграрним центром Європи і світу,

– додав Володимир Зеленський.

Однак президент переконаний – ми все зможемо подолати.

Зеленський запросив Нідерланди до відновлення України

Президент зауважив, що мріє про день, коли ми зможемо повернутись до мирного життя, коли всі біженці повернуться. Тому треба думати про відбудову нашої держави.

Зеленський закликав Нідерланди приєднатись до проєкту відновлення України. Він запропонував країні обрати будь-який наш регіон. Це посилить наш спільний європейський дім.

Водночас президент вірить, що це станеться дуже скоро.

Важливо – Якщо РФ не зупинити зараз, інші можуть розпочати аналогічну війну – Зеленський: