Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі, – ЗМІ
7 червня 2024, 09:14Читать новость на русском
Джерело:Frankfurter Allgemeine Zeitung
Президент Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом у Німеччину. В Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.
У вівторок, 11 червня, Зеленський виступить з промовою в Бундестазі.
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Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня.
Зазначають, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, цього разу український президент вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депути беруться на спеціальне засідання.
Іноземні візити Зеленського
- Володимир Зеленський 6 червня прибув у Францію з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Там він зустрінеться з Еммануелем Макроном і Джо Байденом.
- Очікується, що у Нормандії обговорять військову та фінансову підтримку України, а також – безпекові гарантії.
- Сьогодні, 7 червня, Зеленського чекають у Парижі, де український лідер зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.
- Відомо також, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який пройде 13 – 15 червня в Італії.