Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом у Німеччину. В Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.

У вівторок, 11 червня, Зеленський виступить з промовою в Бундестазі.

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Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня.

Зазначають, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, цього разу український президент вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депути беруться на спеціальне засідання.

Іноземні візити Зеленського