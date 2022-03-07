Зеленський виступить перед депутатами Палати Общин у Британії

Володимир Зеленський у вівторок, 8 березня, виступить перед депутатами Палати Общин у Великій Британії.

Як пише авторитетне ЗМІ, виступ Володимира Зеленського буде віртуальним.

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Очевидно, що український лідер говоритиме про вторгнення Росії в Україну та злочини, які країна-агресорка вчинила. Виступ перед депутатами Палати Общин у Британії запланований на 17:00.

Припускають, що український лідер у промові може закликати Британію:

надати більше озброєння, щоб допомогти захистити нашу країну;

попросити про запровадження забороненої для польотів зони, щоб зупинити атаку Росії.

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