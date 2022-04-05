Зеленський виступить в Радбезі ООН 5 квітня

Володимир Зеленський виступить на Радбезі ООН 5 квітня. Промова Президента України стосуватиметься злочинів ворога у Бучі, що на Київщині.

Відповідну інформацію Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів під час нічного звернення 4 квітня. Також президент 5 квітня звернеться до парламенту Іспанії.

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Зеленський 5 квітня виступатиме зі зверненням у Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський виступить сьогодні (мовиться про 5 квітня – 24 канал) перед Радою Безпеки ООН,

– підтвердив CNN речник президента Ради Безпеки.

До речі, Володимир Зеленський ще 3 квітня повідомив, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН через злочини ворога в Бучі.

Москва цинічно намагалась перехопити ініціативу та скликати Радбез 4 квітня нібито через "провокацію" в Бучі.

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