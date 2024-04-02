Зеленський виступив на конференції щодо України в Гаазі: головні тези

Володимир Зеленський в онлайн-форматі взяв участь у конференції "Відновлення справедливості для України", яка проходить у Гаазі. Він наголосив, що усі причетні до злочинів в Україні мають бути притягнені до відповідальності, а у світі – відновиться справедливість.

Про це президент заявив під час своєї промови. Про головні тези Володимира Зеленського – повідомляє 24 Канал.

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Головне з виступу Зеленського

На початку своєї промови президент подякував усім партнерам за незмінну віру у справедливість. Зеленський наголосив, що саме зі справедливості починається рух до надійного миру.

Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати,

– заявив Зеленський.

Виступ Зеленського на конференції: дивіться відео

Зеленський повідомив, що 2 дні тому він був у Бучі – місті, яке стало символом російського зла. Там окупанти вбили невідому кількість цивільного населення, закатували десятки людей й до сьогодні не вдалося встановити імена тих, хто загинув від рук росіян у Бучі.

"Відтоді минуло два роки, а досі не вдалося навіть встановити імена всіх, кого вбили російські солдати, – досі в Бучі є безіменні могили. Як і в багатьох інших наших громадах, які були звільнені від російської окупації. І хоч різні міста й села поступово відновлюються, у кожному з них є таке особливе відчуття – однакове для всіх: відчуття того, що є ще дуже багато роботи попереду – роботи саме заради справедливості. Заради того, щоб зло остаточно програло – і фізично, у реальності, на полі битви, і так, щоб це було переконливо для людських сердець", – наголосив президент.

Він додав, що ще відновлювати справедливість необхідно й для того, щоб інша влада, яка прийде після Путіна, розуміла – такі злочини не залишаться без покарання.

Україна розробляє різні інструменти для відновлення справедливості

Зеленський додав, що Україна разом з партнерами створила справжню мережу відповідальності. Він подякував Нідерландам за просування ідеї спеціального трибуналу щодо злочинів Росії, а також усім іншим країнам, партнерам, організаціям та усім, хто підтримує глобальну роботу щодо розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності.

Усіх винних – від політичного та військового керівництва Росії до рядових виконавців. Я впевнений, що для всього світу є важливою діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна й працює над поверненням повної справедливості всім, по кому вдарила ця війна: і дорослим, і дітям. Також ми створюємо й цілком конкретні, системні інструменти, щоб компенсувати збитки, завдані цією війною. Разом із багатьма країнами та лідерами працюємо для конфіскації російських активів та прибутків від них. Усе це має працювати для людей, яких Путін хотів знищити цією війною,

– додав Зеленський.

Президент повідомив, що в Україні також починає працювати Реєстр збитків. Зеленський наголосив, що критично важливо, щоб уже цього року була створена комісія з розгляду заяв та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму відшкодування збитків.

"Я прошу всіх вас не відступати від нашої спільної лінії – від лінії справедливості. Прошу вас не зменшувати обертів. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці – безпеці від агресій і терору. Хай справжній мир повернеться швидше. І хай кожен, хто руйнує мир, справді боїться опинитися на лаві підсудних у Гаазі", – підсумував своє звернення президент.