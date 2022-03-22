Київ має таке ж значення, як і Рим, – Зеленський виступив у парламенті Італії

Володимир Зеленський 22 березня виступив у парламенті Італії. Президент розповів італійцям, що український народ став військом, коли побачив, яку біду несе ворог, тобто Росія.

Вранці Володимир Зеленський поговорив із Папою Франциском. Він розуміє, що українці хочуть миру: і військові, і цивільні мужньо боронять Батьківщину.

До теми Київ пройшов багато трагедій і заслуговує на мир, але перебуває на межі виживання, – Зеленський

Яка ціна зволікання

Ще тиждень тому Зеленський виступав у міжнародних парламентах та просив запам'ятати число 79. Саме стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер це – 117.

Ще 38 дітей за ці дні. Така ціна зволікання,

– наголосив глава держави.

Крім того, є тисячі загиблих дорослих, тисячі поранених, сотні зруйнованих будинків. Володимир Зеленський наголосив, що все це почалось з однієї людини.

В окупованих містах людей ховають у дворах, парках, братських могилах. Це все відбувається у 2022 році, а кожен наступний день забирає ще життя.

Уявіть повністю спалену Геную

Президент нагадав про зруйнований Маріуполь. У цьому місті на березі Азовського моря жило близько пів мільйона людей. Це так само як в італійському місті Генуя.

Тепер у Маріуполі нічого немає, там руїни. Уявіть повністю спалену Геную… Розбиту Геную, з якої рятуються люди,

– наголосив Володимир Зеленський.

Київ заслуговує на мир

Зеленський наголосив, що звертається до італійських політиків із Києва – з міцної столиці.

Київ має для нашого регіону таке ж значення як Рим для всього світу,

– додав президент.

Наша столиця за свою історію проходила через жорстокі війни і тепер заслуговує на мир. Так само як і Рим, і будь-яке місто світу. Однак у Києві – щодня повітряна тривога, на нас падають ракети. Російські військові вбивають, катують, ґвалтують та викрадають українців.

Росія готувалась до війни десятки років

Український лідер зауважив, що росіяни грабують українські міста та вивозять все собі додому. Так робили нацисти за часів Другої світової. Окупанти примудрились замінувати навіть море на підходах до наших портів. Це вже загрожує сусіднім країнам.

Італійський народе, час зробити все, аби забезпечити мир. Це війна, яку Росія готувала давно, яку одна людина готувала давно. Десятки років,

– сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Росія заробляла на експорті нафти, направляючи ці гроші на підготовку до війни.

Мета Росії – не тільки Україна, але і Європа

Президент наголосив, що мета рашистів – не тільки Україна, а вся Європа. Росія хоче контролю над європейською політикою, руйнації її цінностей: рівності, свободи, прав людини, демократії.

Україна для російських військ – це брама Європи. Вони хочуть увірватись, але варварство не повинно пройти,

– зазначив політик.

Треба більше тиску на агресора

Він нагадав італійцям, що українці одними з перших прийшли на допомогу країні, коли вона потребувала її під ударом коронавірусу. Натомість італійці допомогли нам, коли наші люди постраждали від повені.

Україна цінує це, однак масштабна війна триває вже майже місяць. Це означає, що потрібно ще більше санкцій та тиску. Щоб Росія шукала мир, а не найманців у Сирії чи Лівії.

Через війну в багатьох країнах може бути голод

Президент сказав, що наслідки війни вже відчувають у багатьох країнах світу, й не тільки в Європі. Також Зеленський попередив про найстрашніше – може бути голод.

Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Однак ми не зможемо сіяти під ударами російської артилерії та на замінованих окупантами полях. Ми не зможемо експортувати необхідні товари для інших країн. Ціни вже зростають.

Не будьте курортом для вбивць

"Італійці, ви добре знаєте наш народ, який ніколи не хотів воювати, який такий же європейський, як і ви. Ви чітко знаєте тих, хто приніс в Україну війну", – відзначив президент.

Росіяни використовують Італію для відпочинку, тому Зеленський закликав країну не бути курортом для вбивць. Потрібно заблокувати усі активи росіян на території Італії, підтримати сильніші санкції проти Росії, наприклад, повне ембарго на торгівлю та заборону для російських кораблів заходити в італійські порти. Жодних виключень бути не повинно.

В Італії вже народився перший українець

До війни Володимир Зеленський часто бував в Італії. Він знає, що для італійців означає слово "родина". Тому президент подякував країні за допомогу. Туди прибули вже понад 70 тисяч наших людей.

В Італії вже народився перший українець, мама якого знайшла прихисток на вашій землі. Десятки діточок із важкими пораненнями лікуються у вас. За це вам дуже вдячні!

– наголосив президент.

Ми чекаємо, коли вони зможуть повернутись у мирну Україну. Наші громадяни завжди пам'ятатимуть цю допомогу.

Насамкінець Володимир Зеленський сказав, що всі разом маємо зупинити одну людину, аби вижили мільйони.

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