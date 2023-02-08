Зеленський виступає у парламенті Великої Британії: головні тези промови президента – відео

Президент Володимир Зеленський здійснив другий за час повномасштабного вторгнення закордонний візит та відвідав Велику Британію. В межах поїздки глава держави виступає у британському парламенті.

24 Канал зібрав для вас головні тези із виступу Володимира Зеленського перед британськими депутатами. Про що президент говорив у своєму зверненні – читайте далі.

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До речі, Зеленський став першим іноземним лідером, який звернувся до парламентарів у Вестмінстерському холі після прем'єр-міністра М'янми Аун Сан Су Чжі у 2012 році. Усі присутні слухали українського лідера стоячи. У залі лунали гучні аплодисменти.

Звернення до Джонсона та британців

Зеленський звернувся до спікера палати громад, пригадавши, як 2 роки тому вони пили у парламенті чай. Відтоді все змінилось. Президент подякував британцям за підтримку та сміливість. Лондон підтримував Київ від перших секунд повномасштабної війни. Президент звернувся до колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

Борисе, ти об'єднав інших в той момент, коли це здавалось абсолютно неможливим,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що всі британці показали свій мужній характер та відданість принципам. Британія зробила багато, аби запобігти цьому вторгненню. Зокрема, створили коаліцію надання зброї, ППО, потужних санкцій.

"Я дякую вам від імені воїнів в окопах під артилеристським вогнем, від кожного захисника, який захищає від імені батьків та матерів, які чекають на своїх героїчних синів та доньок, коли вони повернуться з війни", – сказав український лідер.

Наша перемога змінить світ

Зеленський наголосив, усі розуміють, що Росія програє. Перемога змінить весь світ і ці зміни були необхідні світу давно.

Це буде перемога над самою ідеєю війни. Будь-який агресор знатиме, що з ним станеться, якщо він вирішить атакувати світовий порядок,

– наголосив Зеленський.

Однак зло досі існує, тому боротьба продовжується. За всі злочини має бути покарання: за терор, агресію та інші форми насильства. Зеленський нагадав, що Україна запропонувала "формулу миру" і Великобританія підтримала. Президент особисто подякував за це прем'єру Ріші Сунаку.

Зеленський передав спікеру шолом

Президент передав спікеру британського парламенту шолом нашого льотчика. Там написано: "Ми маємо свободу. Дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

"Пишаюсь нашими повітряними силами і я привіз подарунок до Великої Британії", – сказав Зеленський і передав шолом.

Він додав, що у Британії король — пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС – король.