Зеленський виступив з промовою на конференції у Лугано

Президент України Володимир Зеленський виступив на Конференції з питань відновлення України після війни. Глава держави підкреслив, що росіяни за час повномасштабної війни завдала чималих руйнувань інфраструктурі нашої держави.

Зокрема президент відзначив, що російські окупанти цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Як приклади, Володимир Зеленський навів знищення шкіл, лікарень та житлових будинків.

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Росіяни руйнують українські школи

Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували 2 102 освітні об'єкти, більшість з яких – школи, а також університети та дитячі садочки.

Глава держави наголосив, що руйнування росіянами таких будівель є свідомим руйнуванням освітнього простору, в якому відбувається соціалізація дітей.

Усі наші суспільства тільки відійшли від пандемії COVID, коли довгий час навчання було дистанційним. Тільки-но все почало відновлюватися, тільки-но діти могли опинитися у звичному просторі спілкування, друзів, навчання, як прийшла Росія і своїми ударами намагається сказати, що у нас взагалі не буде цього простору,

– наголосив президент.

Окупанти обстрілюють лікарні

Російські окупанти віддають накази про обстріли лікарень та навіть пологових будинків. Президент зазначив, що таким чином окупанти намагаються показати, що нібито лікуватися та народжувати українці не зможуть.

799 об'єктів медичної інфраструктури знищено від 24 лютого і до кінця червня. У якій ще країні, у якій ще війні за такий короткий термін було знищено стільки медичних об'єктів?

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія є державою терористом і на такі кроки йде цілком свідомо, щоб продемонструвати, що вони можуть забрати у нас нормальне життя.

Росія системно знищує житлові квартали

Окремо Зеленський відзначив цілком свідоме та систематичне знищення Росією житлових кварталів в українських містах та ракетний терор.

Президент наголосив, що такими діями росіяни хочуть позбавити український народ відбуття власного дому. Щоб зробити це, загарбники атакують цивільні будівлі танками та ракетами або накривають вогнем артилерії.

Володимир Зеленський підкреслив, що через бойові дії понад 12 мільйонів українців вимушено стали переселенцями. Президент зазначив, що навіть якщо домівки частини цих людей вціліли, то невідомо, чи зможуть вони повернути собі те саме відчуття дому.

Глава держави повідомив, що за понад 4 місяці повномасштабної війни в Україні зруйновані близько 80 тисяч об'єктів.

Коли ми бачимо такі втрати, ми повинні бачити не просто зламані стіни, і не просто розбиту цеглу, і не просто випалені коридори чи кімнати, а мільйони людських доль, які ніколи не будуть такими, якими вони були раніше, – наголосив Зеленський.