Зеленський вказав, який виклик постане перед Україною після припинення вогню

Після припинення вогню між Україною і Росією найскладнішим питанням у мирному процесі є території. Питання територій зможе вирішити питання війни, вважає він.

Президент зазначив, що обговорення територій буде складним діалогом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.

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Яке питання стане вирішальним на переговорах

Питання територій найскладніше, після питання припинення вогню. Чому? Тому що припинення вогню розблокує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україні потрібно буде пройти через складний діалог щодо територій. Питання припинення вогню також складне, адже для цього потрібна сміливість і політична воля.

Україна повідомила союзникам свої "червоні лінії". Вона не визнає контроль Росії над окупованими територіями.

"Це моя політична воля як президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", – пояснив він.