Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження дії воєнного стану та мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Їх планують продовжити.

Відповідні законопроєкти вніс до Верховної Ради президент України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Радіо Свободу.

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Що відомо про це

Відповідно до законопроєктів, загальну мобілізацію та воєнний стан мають продовжити ще на 90 днів, тобто ще на три місяці. Таке продовження стане для нашої держави далеко не першим, адже повномасштабна війна триває вже майже три роки.

Дія воєнного стану передбачає певні обмеження. Це регулюється відповідним законом.

Що таке воєнний стан Це особливий правовий режим, який вводить в Україні або в окремих регіонах у випадку загрози збройної агресії, нападу чи державній незалежності та цілісності країни.

Востаннє Верховна Рада продовжила воєнний стан у листопаді 2024 року. він офіційно триватиме до 8 лютого 2025 року.