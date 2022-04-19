Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні. Термін дії чинного воєнного стану завершується 25 квітня.

Відповідний законопроєкт авторства глави держави уже з'явився на сайті Верховної Ради. Текст документа – наразі відсутній, тому запропонована президентом дата невідома.

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Воєнний стан продовжать до 24 червня, – Железняк

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляє, що цього разу воєнний стан продовжать аж до 24 червня.

Зазначимо, воєнний стан на всій території України діє з ранку 24 лютого 2022 року – часу вторгнення Росії на українську територію. Після цього Володимир Зеленський вже просив Верховну Раду двічі продовжити його – щоразу на 30 днів.

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