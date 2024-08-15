Зеленський закликав Раду ратифікувати Римський статут: що це означає

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але досі не рафітикувала його. Стало відомо, що президент Зеленський вніс до парламенту пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На сьогодні 124 країни ратифікували Римський статут. Він дає змогу МКС відкривати розслідування щодо конкретних людей, які вчинили найтяжчі міжнародні злочини. Також МКС має повноваження розслідувати навіть діяльність найвищого керівництва держави, що не під силу національному правосуддю.

Дивіться також Робота українських РЕБ змусила загарбників перейти на дротовий зв'язок, – ОТУ "Харків"

Що пропонує Зеленський

Президент вніс до Ради законопроєкт під номером 0285, який власне передбачає ратифікацію Україною положень Римського статуту МКС.

У проєкті закону йдеться, що Київ ратифікує документ із додатковою нормою. Згідно із нею, МКС не буде мати юрисдикції стосовно громадян України щодо вчинення воєнних злочинків протягом 7 років після ратифікації.

Президент також вніс окремий законопроєкт під номером 1484, яким доповнює статті Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України, пов’язаних із міжнародними злочинами, відповідно до положень Римського статуту МКС

Слід зазначити, що Україна збирається приєднатися до оновленої версії статуту МКС, так званих Кампальських поправок 2010 року, які передбачають відповідальність за злочин агресії. Втім, на жаль, відповідальність не поширюється на країни, які не ратифікували Кампальських поправок, зокрема Росію.

Що дасть Україні ратифікація статуту МКС

В Офісі президента пояснили важливість ратифікації Римського статуту. Так, за словами заступниці голови ОП Ірини Мудрої, це дасть змогу:

збільшити ефективність роботи Суду стосовно України та фактично надасть "можливість впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому";

посилити розгляд поточних справ, відкрити нові і забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців;

спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих та підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів;

Україна зможе відстоювати свої інтереси в МКС, зокрема шляхом роботі в Асамблеї держав-учасниць МКС, пропонування свого кандидата на посаду судді та участі у виборі суддів і прокурора Суду.

Мудра підкреслила, що ратифікація Римського статуту "не означає, що з’явиться ризик притягнення наших військових та інших громадян до відповідальності".