Зеленський вперше пояснив, що передбачає "неядерне стримування Росії"

Володимир Зеленський пропонує розмістити пакет неядерного стримування Росії на території України. Це допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів та захиститися від агресії у майбутньому.

Про це президент України заявив під час виступу у Європейській раді. Також він повідомив, що представив партнерам План перемоги, передає 24 Канал.

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Що означає "неядерне стримування Росії"

У Плані перемоги третій пункт плану стосується неядерного стримування Росії. У ньому є секретні додатки, про які знають лише деякі партнери. Під час виступу у ВР президент України не розкривав деталей, але під час промови у Європейській раді пояснив, що передбачає "неядерне стримування".

"Неядерне стримування Росії" – це, зокрема, розміщення на території України "ракетного пакета",

– заявив Зеленський.

Так, президент пояснив, що пропонує розмістити на території України пакет стримування, який або змусить Росію до участі в реальних мирних переговорах, або дасть змогу знищити їхні військові об'єкти.

"Це концепція миру завдяки силі – для цього пункту", – додав Зеленський.

Український лідер зауважив, що вже повідомив усі деталі щодо "Неядерного стримування" тим партнерам, які здатні це зробити. Мовиться про США, Велику Британію, Францію, Італію та Німеччину.

Путін має поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз. І ми зможемо застосувати пакет стримування, лише якщо Росія не припинить війну,

– резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що План перемоги складається з 5 пунктів: запрошення України в НАТО, питання оборони та стримування ворога, стратегічний економічний потенціал та післявоєнний час.