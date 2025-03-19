Мир можливий вже у 2025: Зеленський вперше прокоментував розмову з Трампом

Володимир Зеленський поговорив із президентом США. Він розкрив деякі деталі їхньої розмови.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп поговорили 19 березня стосовно ситуації в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис президента.

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Змістовна та відверта розмова

Зеленський подякував Трампу за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. За його словами, ця зустріч команд значно допомогла рухатися до припинення війни. Він наголосив, що Україна та США повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру.

Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом цього року можна досягти тривалого миру,

– написав Зеленський.

Також Трамп поділився деталями розмови з Путіним і ключовими питаннями, які обговорювалися.

Робота продовжиться, що б не сталось

Український лідер відзначив, що одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. президент підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що готова його реалізувати.

Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію. Ми продовжуватимемо працювати, щоб це сталося,

– додав лідер України.

Зеленський розповів Трампу про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.

Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкалися питання звільнення військовополонених, повернення забраних російськими військами українських дітей,

– пояснив президент.

Зустріч найближчими днями

Також Зеленський розповів, що він та Трамп доручили командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська делегації готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків до миру.

Також відзначили позитивну роботу наших радників і представників – Рубіо, Вальца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умерова, Паліси.

Український президент подякував Дональду Трампу та народу США за підтримку. Також він наголосив, що українці хочуть миру, тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Зеленський також ще раз підкреслив важливість концепції президента Трампа про мир через силу.