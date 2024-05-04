Зеленський впевнений, що після війни буде велика хвиля повернення українців

Володимир Зеленський розповів, що після війни буде велика хвиля повернення українців додому. За словами президента, краще, ніж вдома, ніде не буде.

Проте український лідер пояснив, що не заохочує нікого, адже люди мають право жити та працювати там, де хочуть. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, пише 24 Канал.

Дивіться також Цифра чимала: скільки українці переказали грошей з-за кордону у 2023 році

Що сказав Зеленський про повернення українців після війни

Володимир Зеленський відповів на питання, яким потенціалом та ресурсом Україна відновлюватиме нашу державу. Адже багато українців виїхали та не планують повертатись.

Президент сказав, що ніхто точно не знає, в якій кількості українське населення повернеться. Та на його особисту думку, люди завжди повертаються туди, де сім'я, де Батьківщина та робота. Безпека Батьківщини – це завершення війни.

Володимир Зеленський сказав, що, як би ми не були вдячні нашим закордонним партнерам, "ніхто поважати українців так, як Україна, не буде".

Краще, ніж вдома, ніде не буде. Я зараз не заохочую нікого. Я вважаю, що людина має жити та працювати там, де людина хоче. І це факт. У нас воєнний стан, є обмеження щодо чоловіків мобілізаційного віку – так, вони є. Це згідно з українським законодавством. Але після війни, я думаю, повернення буде, і буде велика хвиля,

– запевнив президент.

Він пояснив, що завжди після складних часів, після воєн є відновлення. За словами Зеленського, будемо швидко відновлювати Україну, буде багато роботи.

Президент підсумував, що повернуться ті, кому буде комфортно. Ті, хто не захочуть – обрали інший шлях. Він додав, що рабства нема ніде, крім Росії.

Що сказав президент України про повернення українців: дивіться відео

Останні цифри щодо українців за кордоном