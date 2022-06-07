Зеленський вручив держнагороди українським медійникам і членам родин тих, хто загинув у війні

Президент Володимир Зеленський 6 червня нагородив журналістів з нагоди їхнього професійного свята. Також він вручив державні нагороди членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Глава держави подякував всім медійникам, які впродовж 103 днів російського вторгнення та 8 років війни Росії проти України талановито та від щирого серця виконували свою роботу у кадрі та поза ним.

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Зеленський вручив нагороди медійникам

Президент 6 червня нагородив журналістів та членів родин медійників, які загинули під час повномасштабної війни.

Не хочеться говорити зайвих слів і забирати ваш час. Я думаю, що журналісти краще за всіх знають, що таке ціна слова і ціна часу. Особливо в цей складний час для нашої держави – час війни,

– зауважив президент.

Президент вручив нагороди журналістам та медійникам, які загинули внаслідок вторгнення: відео

Він подякував працівникам ЗМІ, які несуть правду та захищають нашу державу, як і бійці ЗСУ та весь український народ.

"Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо", – наголосив глава держави.

Після промови президент вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю. Він розповів, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Зеленський згадав усіх їх поіменно. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Президент вручив нагороди медійникам / Фото Офісу Президента

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Зеленський нагородив 2 журналістів з Луганщини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що президент відзначив державними нагородами двох журналістів з Луганщини:

кореспондентку ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Анастасію Волкову;

фотокореспондента українського національного інформаційного агентства Укрінформ Олексія Ковальова.

Президент вручив кожному з них орден "За заслуги" III ступеня. Гайдай розповів, що з 24 лютого, коли більшість жителів області, зокрема майже усі журналісти, вимушені були покинути свої домівки, Ковальов та Волкова разом із небагатьма колегами залишилися на Луганщині.

"На сайті Укрінформу упродовж лютого – квітня викладено багато світлин Олексія, які зобразили повсякденне життя людей у скрутний час війни у Сєвєродонецьку та навколишніх населених пунктах", – додав голова ОВА.



Президент нагородив журналістів з Луганщини / Фото Сергія Гайдая

Також Ковальов допомагав у волонтерському штабі та разом з однодумцями започаткував неформальне "ГТС: городское телевидение Северодонецка", яке щодня підбадьорювало цивільних, які залишилися в місті.

"Майже в усій області вже був відсутній кабельний Інтернет, ледве працював мобільний. Тож, щоб сотні тисяч луганчан змогли побачити рідні будинки та вулиці, Олексій Ковальов майже щодня долав декілька кілометрів аби приєднатися до обладнання Starlink – на той момент єдиної в місті станції", – зазначив Гайдай.

Своєю чергою, Волкова виїхала з Луганщини останньою. Вона зробила низку репортажів для глядачів національного телемарафону, зокрема з майже захопленого Рубіжного та Лисичанська й Сєвєродонецька, які палали внаслідок ворожих обстрілів.

"У травні, вже евакуювавшись до більш безпечного регіону, Анастасія регулярно поверталася в рідну область і продовжувала знімати знищені росіянами будинки та інфраструктурні об'єкти, спілкувалася із людьми, мотивувала їх виїхати", – зауважив Гайдай.

Голова ОВА підсумував, що Ковальов привіз до Києва український прапор із Сєвєродонецька. Президент 6 червня написав на ньому: "Зустрінемось у Слов'янську, Луганську та Сєвєродонецьку".



Зеленський підписав прапор, який привезли із Сєвєродонецька / Фото Сергія Гайдая

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