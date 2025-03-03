"Америка терпіти не буде": Трамп накинувся на слова Зеленського, що до кінця війни "дуже далеко"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що до кінця війни "дуже й дуже далеко". На це твердження із критикою знову накинувся очільник США Дональд Трамп.

Він назвав це "найгіршою заявою". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента Трампа у Truth Social.

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"Америка довго цього терпіти не буде", – Трамп

Трамп з обуренням заявив, що не збирається цього терпіти, та знову стверджує, що президент України не хоче миру.

Це найгірша заява, яка могла бути зроблена Зеленським, і Америка довго цього терпіти не буде! Це те, про що я казав, цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка, і Європа під час зустрічі, яку вони мали із Зеленським, прямо заявила, що вони не впораються без США,

– написав американський президент на своїй сторінці.

Окрім того, він додав, що це "не дуже хороша заява з погляду демонстрації сили проти Росії".

"Що вони думають?", – закінчив обурюватися Трамп.

Нагадаємо, що президент США вважає, що Володимир Зеленський не хоче миру, якщо в ньому будуть залучені Штати. За словами Трампа, глава України нібито відчуває, що участь американської сторони дає велику перевагу у перемовинах.

Але, як наголосив сам американський президент, він не хоче переваг, а хоче "МИРУ".