Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських банків на окупованих територіях

Україна запровадила санкції проти російських банків, які діють на окупованих територіях Донбасу та Криму. Відповідне рішення РНБО ввів у дію Володимир Зеленський.

24 червня він видав відповідний указ. Мовиться про рішення щодо санкцій, яке РНБО ухвалила згідно з пропозиціями, внесеними Нацбанком.

Зверніть увагу РНБО проведе важливу нараду щодо українців, які перебувають під санкціями США, – ЗМІ

На сайті Офісу Президента опублікували список фізичних та юридичних осіб, щодо яких ввели персональні спеціальні економічні та інші санкції.

Щодо них застосували, зокрема, блокування активів, а також заборону надавати кредити та позики, здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів чи купувати їх.

Під санкції потрапили загалом 55 банківських установ, серед них:

"Сбєрбанк Росії";

"Агроінвестиційний комерційний банк";

"Аделантбанк";

"БайкалБанк";

"Банк Москви";

"Бізнес для Бізнесу";

"Верхньоволзький";

"Газпром Банк";

"ГЕНБАНК";

"Джаст Банк";

"Івестиційний Капітал";

"Інвестрастбанк" та інші.

Зауважимо, що у "чорному списку" опинилися також кілька платіжних організацій міжнародних платіжних систем, серед яких "Колібрі" та "Юністрім".

Фізичні особи, проти яких ввели обмеження:

Анненков Олександр – засновник АТ "Севастопольський морський банк";

Анненкова Лідія – засновниця АТ "Севастопольський морський банк";

Святий Роман – судовий пристав-виконавець окупантів Криму.

РНБО перевірить 134 українців, які під санкціями США

Рада нацбезпеки та оборони збереться 24 червня на закриту нараду щодо українців, проти яких США запровадили санкції. Мовиться про 134 українців.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що спецслужби України перевірять підсанкційних у США громадян. Зокрема, з'ясовують, чому Вашингтон пішов на такі кроки.