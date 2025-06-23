Зеленський вже зустрівся з королем Чарльзом ІІІ, – ЗМІ
- Володимир Зеленський прибув до Великої Британії і вже зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку.
- Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром, спікерами обох палат парламенту, українськими військовими та представниками аналітичних центрів.
- Зеленський планує обговорити з партнерами нові санкції проти Росії для припинення ракетних і дронових ударів.
У понеділок, 23 червня, Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з візитом. Зазначається, що президент вже мав аудієнцію у короля Чарльза ІІІ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що відомо про візит Зеленського у Британію
За данними видання, Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку.
Також нині президент України планує провести зустріч з премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом та спікером Палати лордів лордом Джоном Макфолом.
Заплановані й розмови з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.
Зауважимо, Зеленський оголосив про свій візит у Британію вранці 23 червня.
Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів,
– написав президент.
Він зазначив, що буде домовлятися з партнерами про нові сильні кроки у вигляді санкцій проти Росії задля припинення ракетних і дронових ударів.