Зеленський взявся за державні землі й будинки у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

РНБО розглянула питання державних земель та будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. А також людей, у користуванні яких вони перебувають.

Президент Зеленський повідомив, що мовиться про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель та дач.

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Він звернув увагу на те, що за часів Януковича та згідно з постановою уряду було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання.

За словами Зеленського, лише на перший погляд здавалося, що це непогано. Насправді так за дуже символічну плату легалізували перебування там низки незрозумілих осіб.

Зеленський назвав конкретних людей

Глава держави наголосив, що мовиться про колишніх суддів, прокурорів, правоохоронців, митників та податківців. Зокрема й згадав про:

людей на прізвище Піскун, Ландік, Васюник;

міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову;

віцепрем'єра часів Порошенка – Геннадія Зубка;

директора департаменту корпорації "Богдан" – Олександра Ільїна.

Ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50%,

– пояснив Зеленський.

Президент додав, що вони могли там проживали за символічну плату. Тож він поставив завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці.

А крім цього – встановити повний перелік осіб, які там живуть й за яких умов вони отримали це право. Після цього почнеться "велике переселення цих народів", анонсував він.

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