"Зеленський, як і Путін, хоче миру": Трамп розповів деталі розмови з президентом України

Дональд Трамп прокоментував свою розмову із Володимиром Зеленським 12 лютого. Також він розповів про майбутню зустріч у Мюнхені.

12 лютого Трамп поговорив телефоном із Путіним, а потім подзвонив Зеленському. Український президент написав "зробімо це", маючи на увазі перемовини.

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Що сказав Трамп про діалог із Зеленським

Лідер США назвав свою розмову з президентом України такою, яка пройшла дуже добре. За словами Трампа, і Путін, і Зеленський хочуть миру.

Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними,

– написав Трамп.

Він не уточнив, хто ще буде на цій зустрічі.

Трамп назвав війну безглуздою. Мовляв, настав час зупинити "масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування".

"Хай Бог благословить народ Росії та України!" – завершив він.

Коротко про розмови лідерів 12 лютого