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24 Канал Новини України "Зеленський, як і Путін, хоче миру": Трамп розповів деталі розмови з президентом України
12 лютого, 20:27
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"Зеленський, як і Путін, хоче миру": Трамп розповів деталі розмови з президентом України

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Дональд Трамп говорив із Володимиром Зеленським – після розмови з Путіним.
  • Запланована зустріч у Мюнхені.
  • Трамп назвав війну безглуздою і наголосив на важливості перемовин для досягнення миру.

Дональд Трамп прокоментував свою розмову із Володимиром Зеленським 12 лютого. Також він розповів про майбутню зустріч у Мюнхені.

12 лютого Трамп поговорив телефоном із Путіним, а потім подзвонив Зеленському. Український президент написав "зробімо це", маючи на увазі перемовини.

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Що сказав Трамп про діалог із Зеленським

Лідер США назвав свою розмову з президентом України такою, яка пройшла дуже добре. За словами Трампа, і Путін, і Зеленський хочуть миру. 

Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними,
– написав Трамп.

Він не уточнив, хто ще буде на цій зустрічі.

Трамп назвав війну безглуздою. Мовляв, настав час зупинити "масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування".

"Хай Бог благословить народ Росії та України!" – завершив він.

Коротко про розмови лідерів 12 лютого

  • Трамп говорив із Путіним півтори години. Про факт розмови спершу написали CNN, потім це підтвердили сам Трамп і Пєсков.
  • Трамп налаштований швидко закінчити війну. Всі сторони нібито визнають, що досягти миру можна завдяки перемовинам.
  • Путін запросив Трампа до Росії. 
  • Зеленський сказав: "Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир".