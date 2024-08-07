Зеленський та його команда "бачать союзників України в оточенні Трампа": про кого йдеться

Український президент Володимир Зеленський та його команда працюють над тим, аби заручитися підтримкою 3 людей, які є близькими до кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Вказується, що Зеленський та його оточення "бачать союзників України в орбіті Трампа". Власне, ідеться про колишнього главу Ради національної безпеки Роберта О'Браєна, держсекретаря Майка Помпео, а також сенатора від штату Арканзас Тома Коттона.

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Команда Зеленського працює над зарученням підтримки 3 близьких до Трампа людей

У виданні зауважили, що всі троє згадуються у дискусіях щодо посад у сфері національної безпеки в другій адміністрації Трампа.

Повідомляється, що Майк Помпео став другим автором статті Девіда Урбана у газеті The Wall Street Journal, в якій викладено амбітний план підтримки України, що включає членство в НАТО. Такий план сподобався б навіть неоконсерваторам.

Politico пише, що ніхто не знає точно, що може зробити Трамп у випадку, якщо переможе на виборах.

"Константами його десятиліття на світовій арені є: непередбачуваність, транзакційний, а не принциповий підхід до міжнародних справ і схильність до персоналізації політики", – ідеться у матеріалі.

У виданні вказали, що перемога республіканця не обов'язково означатиме те, що Україна "приречена", а російський диктатор Владімір Путін "врятований".

