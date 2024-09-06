Мотивація шукати мир: Зеленський пояснив, чому важливий дозвіл бити вглиб Росії

Президент Володимир Зеленський закликав союзників оперативно передавати обіцяну зброю та системи для оборони у війні проти російської агресії. А також пояснив, чому важливо, аби політика Заходу щодо ударів по території Росії змінилась.

Відповідні заяви президент України Володимир Зеленський озвучив під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня, передає 24 Канал.

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Ви всі знаєте, що ми працюємо з мінімумом озброєння. Так, ми вдячні, дуже вдячні за кожен пакет підтримки, який отримує Україна. Але нам потрібно більше зброї, аби вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області,

– наголосив він.

Ба більше, Зеленський наголосив на тому, що важливо, аби кожен пакет допомоги, який обіцяють партнери, надходив без зволікань, щоб українські військові могли використовувати це озброєння на полі бою.

Чому важливі оперативні постачання зброї та ППО

"Від цього залежить перебіг бойових дій на Донеччині. Якщо Путін не матиме успіхів там, він не матиме успіхів ніде і ні в чому", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент не став відкрито говорити про кількість систем, які отримала Україна для захисту неба, але зазначив, що "кількість систем протиповітряної оборони, які ще не поставлені, – є значною".

Водночас світ, за словами Зеленського, має достатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб російський терор був безрезультативним. А тому закликав партнерів бути більш активними в роботі щодо надання Україні протиповітряної оборони.

Дозвіл бити углиб Росії

Також президент закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю, пояснивши, чому це важливо.

"Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна повинна мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, "щоб Росія була вмотивована шукати мир".

Зауважте! За словами Володимира Зеленського союзники України здатні зупинити російську агресію вже цієї осені.