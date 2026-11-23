Україна напередодні зими потребує додаткового захисту від російських балістичних ударів, і необхідні для цього ракети вже є у партнерів. Володимир Зеленський закликав країни НАТО не тримати перехоплювачі на складах, а передати їх Україні.

Про це президент заявив під час виступу у форматі відеозв'язку на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Бундестазі у Берліні.

Чому Зеленський просить ракети для Patriot?

Президент наголосив, що протиповітряна оборона є пріоритетом номер один напередодні зими. Україні потрібні системи Patriot та ракети до них, зокрема перехоплювачі, здатні знищувати російські балістичні ракети.

Ракети, які можуть зупиняти російські балістичні ракети, не повинні лежати на складах, припадаючи пилом. І ми говоримо про це відкрито. Будь ласка, допоможіть нам із цим,

– заявив Зеленський.

За його словами, посилення української ППО безпосередньо впливає на захист населення та критичної інфраструктури, а також на перспективи дипломатичного врегулювання.

Що сильніша наша оборона, то менше шансів у Росії прорвати її і тим більше шансів на успіх дипломатії,

– наголосив президент.

Чому посилення української ППО важливе для НАТО?

Зеленський зазначив, що допомога Україні є водночас інвестицією в безпеку та стійкість держав Альянсу. Досвід українських Сил оборони у протидії сучасним загрозам, зокрема атакам на енергетичну систему та інфраструктуру, може бути корисним і для країн НАТО.

Президент також наголосив, що Росія навряд чи найближчими роками перестане становити загрозу для сусідніх держав. Тому європейським країнам потрібно спільно розбудовувати оборонні спроможності, достатні для протидії майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Зеленський запропонував союзникам обмін ракетами для ППО – Україна могла б отримати перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T з наявних запасів партнерів, а натомість передати їм нові ракети після їхнього виробництва. Такий підхід, на думку президента, дозволив би не чекати на поповнення арсеналів і посилити українську протиповітряну оборону вже зараз.