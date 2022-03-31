Зеленський закликав Нідерланди обрати українське місто для повоєнної відбудови

Президент Володимир Зеленський закликав Нідерланди обрати регіон України для відбудови після закінчення війни. Глава держави сказав, що мріє про день, коли українські переселенці зможуть повернутися у відбудовані міста.

Зеленський: Це посилить наш спільний європейський дім

Про це Зеленський заявив під час звернення до парламенту Нідерландів, повідомляє 24 канал. Він запросив Нідерланди приєднатися до проєкту відбудови України після війни.

До теми Ви відчули російську агресію після збиття Росією рейсу MH17, – Зеленський до Нідерландів

Президент пропонує Нідерландам обрати місто чи регіон в Україні, щоб люди в нашій країні могли відчути турботу.

Я запрошую вашу країну приєднатися до цього проєкту. Проєкту відновлення України. Закликаю обрати місто, регіон нашої держави, які можуть побачити вашу турботу, можуть відчути те, що ви вмієте. І щоб кожен у вашій країні, хто ще сумнівається, точно відчув, що ми, українці, можемо бути разом з вами у ЄС,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що "це посилить наш спільний європейський дім".

Додамо, що Міністерство економіки України оцінило збитки від війни майже у 565 мільярдів доларів.

До слова – Звернення Зеленського до парламенту Нідерландів: дивіться відео