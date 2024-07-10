Зеленський у США виступив із закликом дозволити знищувати російську авіацію на її території

Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні знищувати російську авіацію на її території, оскільки це дозволить захистити українські міста від ударів КАБами.

Про це гарант України розповів під час виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, відео якого опублікували на ютуб-каналі Офісу Президента України, інформує 24 Канал.

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Заклик Зеленського до США дозволити знищувати російську авіацію на території Росії

Під час виступу глава держави згадав Харків і рішення США, яке зупинило наступ російських військ і постійні удари по місту.

Він зазначив, що у травні-червні нам вдалося досягли значної перемоги, "ми зупинили російське просування на Харків, друге за величиною українське місто, яке знаходиться близько до російського кордону".

За словами Зеленського, російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову. Але, як зазначив президент, сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії зробили свою роботу. Своєю чергою, він висловив вдячність президенту Байдену за цей дозвіл і всім в Конгресі, хто допомагав.

Цей російський наступ захлинувся і ми відштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів,

– зазначив Зеленський.

За словами гаранта, якщо зняти всі обмеження і дозволити Україні знищувати літаки Росії на її ж території, це дозволить Україні захистити інші міста.

Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат і ми чекаємо на цей крок,

– сказав Зеленський.

Крім цього, лідер України зазначив, що ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити військо противника звідти, якщо американське лідерство допоможе нам із "необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму".

За словами Зеленського, "ми говоримо про це з усіма нашими партнерами, і всі ці кроки посилять нас, як сьогодні".

"Унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових п'ять систем ППО Patriot та дюжин інших, і також приорітизувати протиповітряні перехоплювачі Україні. Український народ вдячний за це", – наголосив президент.

Також він заявив про необхідність лідерства, яке діє щодня. Гарант України зазначив, що ми потребуємо лідерства, яке "не чекає на жоден листопад (мається на увазі вибори президента США), але діє, діє зараз, діє кожного дня, сильно, щоб наші вороги такі як Путін боялися нас".

Україна у Вашингтоні працює над дозволом США бити по аеродромах на території Росії

Україна у Вашингтоні працює над тим, що отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії. Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Ми працюватимемо над ще одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від Сполучених Штатів. І про це йтиметься під час контактів з американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами,

– сказав Кулеба.

Він зазначив, що мовиться про дозвіл використовувати далекобійну зброю США по військових аеродромах на території Росії.

"Там потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардувань й ракетних обстрілів України", – зазначив очільник МЗС України.