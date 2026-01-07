"Скоморох пропонує владі США викрасти мене": Кадиров закидав образами Зеленського

Президент Зеленський 7 січня закликав США здійснити операцію проти Рамзана Кадирова, подібну до тієї, що була проти експрезидент Венесуели Ніколаса Мадуро.

Кадиров швидко і доволі різко відреагував на цей натяк про "венесуельський сценарій". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис лідера Чечні.

Що сказав Кадиров?

Кадиров заявив, що "скоморох пропонує владі США викрасти" його.

Зверніть увагу, навіть не пригрозив це зробити сам, як зробив би чоловік. Навіть не спробував допустити такої думки,

– написав він.

За словами Кадирова, Зеленський "боязко натякнув", що осторонь спостерігатиме, як "його кривдника, грізного дядька Рамзана Кадирова, покарає хтось інший".

Глава Чечні бідкається, що український президент "і в розшук подає, і санкції вводить".

Не забув він згадати і про совість та сміливість, яких у самого немає.

"Хоч би спробуй бути чоловіком. Не будь – не вийде, але намагайся. Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тебе була крапелька чоловічого, ти зрозумів би, як принизливо звучать твої слова та прохання. І як вони явно підтверджують твої спроби зірвати мирне врегулювання", – видав той.

