"Перенести риторику на Путіна": Зеленський розповів, як Трамп може зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа змінити фокус у переговорах задля завершення війни. За його словами, американський лідер може легко змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Під час інтерв'ю на YouTube-каналі The Diary of a CEO глава держави заявив, що не знає причин зміни ставлення Трампа до російського диктатора. Проте він наголосив, що політична воля Білого дому здатна переломити перебіг подій і примусити Кремль до переговорів.

Санкції та питання дизельного пального

Зеленський нагадав, що у президента США є затверджений Конгресом пакет санкцій проти Росії, який той може застосувати в будь-який момент. Водночас український лідер прокоментував закиди Трампа про те, нібито через удари по російському дизелю зростають ціни на пальне у Сполучених Штатах.

Він підкреслив, що такі звинувачення є несправедливими, оскільки Україна лише відповідає на російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Ситуацію могло б змінити енергетичне перемир'я, однак Трампу поки не вдалося досягти домовленостей із Путіним.

Президент Трамп не може досягти угоди щодо цього з Путіним. Путін відмовляє йому. Тому президент вирішує покласти провину не на Путіна, а на мене,

– підсумував Зеленський.

Раніше український лідер зазначав, що йому було простіше домовлятися з Трампом, ніж із керівником Кремля. Згодом Зеленський також припустив, що американський президент не може змусити Путіна припинити бойові дії.