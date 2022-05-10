Зеленський закликав українців не поширювати надмірних емоцій: це чинить тиск на ЗСУ

Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення ввечері 10 травня. Він відзначив успіхи наших захисників та захисниць, втім закликав українців не ширити з цього приводу надмірних емоцій.

Президент пояснив, що це створює атмосферу специфічного морального тиску на українських військових. 24 канал передає деталі промови президента.

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Зеленський закликав українців не ширити надмірних емоцій

Володимир Зеленський розповів, що Збройні Сили України за добу 10 травня забезпечили нам усім хороші новини з Харківщини – вони поступово відтискають окупантів від обласного центру, Харкова.

Президент висловив вдячність нашим захисникам та захисницям, які героїчно тримають оборону і докладають справді надлюдських зусиль, щоб вигнати армію російських окупантів з наших територій – колись "другу за потужністю" армію світу.

Разом з тим Зеленський попросив українців утриматись від надмірних емоцій стосовно перемог Збройних Сил України, адже це, за словами президента, спричиняє атмосферу морального тиску.

Хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто у тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги,

– зауважив Зеленський.

До слова, президент додав, що Збройні Сили України роблять усе задля звільнення наших територій та наших людей, для деокупації всіх українських міст та сіл – Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя тощо.

Успіхи Збройних Сил України на Харківщині 10 травня: коротко

У Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 10 травня повідомили, що наші захисники та захисниці прогнали російських окупантів з низки населених пунктів Харківщини.

Йдеться про населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Днем раніше вдалось деокупувати також Циркуни.

Через значні втрати російським військам довелось вивести свої підрозділи з Харківщини у Бєлгород.

Тим часом на Донбасі ворог намагався штурмувати одразу декілька населених пунктів, втім жодного успіху не мав.

Детальніше – нічне звернення Володимира Зеленського за 10 травня: дивіться відео